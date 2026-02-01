Carnaval

Place de l’église et salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Carnaval organisé par le comité des fêtes sur la thématique du Pays Basque .

Place de l’église et salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitestfe@gmail.com

English :

Carnival organized by the Comité des fêtes on the theme of the Basque Country.

L’événement Carnaval Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène