Carnaval Saint-Ferréol-d’Auroure
Carnaval Saint-Ferréol-d’Auroure samedi 28 février 2026.
Carnaval
Place de l’église et salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Carnaval organisé par le comité des fêtes sur la thématique du Pays Basque .
.
Place de l’église et salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitestfe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carnival organized by the Comité des fêtes on the theme of the Basque Country.
L’événement Carnaval Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène