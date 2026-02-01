CARNAVAL Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens
CARNAVAL Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens samedi 21 février 2026.
CARNAVAL
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN-JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Couleurs, musique et folie le carnaval n’attend plus que toi !
Organisé par la ville de Saint-Gaudens. .
Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN-JAURÈS Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Colors, music and madness: the carnival is waiting for you!
L’événement CARNAVAL Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE