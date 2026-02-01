CARNAVAL Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens

CARNAVAL

Place Nationale Jean Jaurès PLACE JEAN-JAURÈS Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:30:00

2026-02-21

Couleurs, musique et folie le carnaval n’attend plus que toi !

Organisé par la ville de Saint-Gaudens. .

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 45

English :

Colors, music and madness: the carnival is waiting for you!

