Carnaval Saint-Gor
Carnaval Saint-Gor vendredi 6 mars 2026.
Carnaval
Saint-Gor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
C’est Carnaval ! Rendez-vous à Saint Gor à partir de 18h30 pour un défilé costumé dans les rues, le procès de Mme Carnaval et poursuivez la soirée avec des Tapas !
Réservation jusqu’au 1er Mars.
Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 31 37 52 apedessources@hotmail.com
English : Carnaval
It’s Carnival! Join us at Saint Gor from 6:30pm for a costume parade through the streets, the trial of Madame Carnaval, and continue the evening with Tapas!
Reservations until March 1.
L’événement Carnaval Saint-Gor a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Landes d’Armagnac