Carnaval

Saint-Gor Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

C’est Carnaval ! Rendez-vous à Saint Gor à partir de 18h30 pour un défilé costumé dans les rues, le procès de Mme Carnaval et poursuivez la soirée avec des Tapas !

Réservation jusqu’au 1er Mars.

C’est Carnaval ! Rendez-vous à Saint Gor à partir de 18h30 pour un défilé costumé dans les rues, le procès de Mme Carnaval et poursuivez la soirée avec des Tapas !

Réservation jusqu’au 1er Mars. .

Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 31 37 52 apedessources@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

It’s Carnival! Join us at Saint Gor from 6:30pm for a costume parade through the streets, the trial of Madame Carnaval, and continue the evening with Tapas!

Reservations until March 1.

L’événement Carnaval Saint-Gor a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Landes d’Armagnac