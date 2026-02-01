Carnaval Mairie de Saint-Ilpize Saint-Ilpize
Carnaval Mairie de Saint-Ilpize Saint-Ilpize samedi 28 février 2026.
Carnaval
Mairie de Saint-Ilpize Le Bourg Saint-Ilpize Haute-Loire
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Carnaval sur le thème du musée ambulant Restauration rapide crêtes sucrées
Rendez-vous à 16h devant la mairie de Saint-Ilpize
Mairie de Saint-Ilpize Le Bourg Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 37 29 74
English :
Carnival on the theme of a travelling museum Fast food sweet crêtes
Meet at 4pm in front of Saint-Ilpize town hall
L’événement Carnaval Saint-Ilpize a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne