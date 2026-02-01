Carnaval rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux
Carnaval rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 28 février 2026.
Carnaval
rue des rochats Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Carnaval organisé par l’Association des parents d’élèves Les Gabelous.
Initiation au cirque, maquillage, tombola, jeux libres et créatifs, et bien sûr buvette, bugnes, crêpes ! .
