Carnaval rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux

Carnaval rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 28 février 2026.

Carnaval

rue des rochats Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Carnaval organisé par l’Association des parents d’élèves Les Gabelous.
Initiation au cirque, maquillage, tombola, jeux libres et créatifs, et bien sûr buvette, bugnes, crêpes !   .

rue des rochats Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté   apesaintlaurent@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX