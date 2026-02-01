Carnaval rue des rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux

Carnaval

rue des rochats Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Carnaval organisé par l’Association des parents d’élèves Les Gabelous.

Initiation au cirque, maquillage, tombola, jeux libres et créatifs, et bien sûr buvette, bugnes, crêpes ! .

rue des rochats Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté apesaintlaurent@outlook.fr

