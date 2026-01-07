Carnaval

Saint-Loup-des-Chaumes

Samedi 2026-02-21 15:00:00

2026-02-21

2026-02-21

Une occasion pour enfiler un costume de super-héros ou d’un personnage qui vous tiens à cœur, rejoignez le cortège et participez au traditionnel brulage de Monsieur Carnaval.

L’association Sports et Loisirs proposera des animations autour cette après midi carnaval. Au programme défilé costumé, brûlage de Monsieur Carnaval, tombola et goûter. .

Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire

English :

Saint-Loup-des-Chaumes Carnival with Sports et Loisirs

