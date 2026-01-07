Carnaval Saint-Loup-des-Chaumes
Carnaval Saint-Loup-des-Chaumes samedi 21 février 2026.
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Samedi 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Une occasion pour enfiler un costume de super-héros ou d’un personnage qui vous tiens à cœur, rejoignez le cortège et participez au traditionnel brulage de Monsieur Carnaval.
L’association Sports et Loisirs proposera des animations autour cette après midi carnaval. Au programme défilé costumé, brûlage de Monsieur Carnaval, tombola et goûter. .
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire
English :
Saint-Loup-des-Chaumes Carnival with Sports et Loisirs
