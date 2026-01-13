Carnaval

Place du tilleul et jardin de ville Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Défilé déguisé dès la tombée de la nuit pour nos petits et grands le samedi 21 février 2026, départ à 18h place du tilleul. Poursuite au jardin de ville après le défilé. Géants & géantes, lampions, lanternes, musique, monsieur carnaval et…

.

Place du tilleul et jardin de ville Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ape.stmartin.stjulien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Disguised parade at dusk for young and old on Saturday, February 21, 2026, starting at 6pm in Place du Limeul. Continuation to the town garden after the parade. Giants & giants, lanterns, music, Monsieur Carnaval and…

L’événement Carnaval Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme