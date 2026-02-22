Carnaval Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Carnaval

Salle Félix Arnaudin 30 Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Un après-midi et une soirée 100% festifs en partenariat avec les associations locales.

Dès 14h Maquillage gratuit avec Fam’Mille ??

15h Défilé festif

16h Animations & représentations avec la banda Los Chocarreros, Twirling Bâton et les Gouyats de l’Adou

17h Goûter offert par Fam’Mille

Dès 18h Tapas aux couleurs des Antilles, buvette et concert jusqu’à 22h avec SPB Landes 3×3 et le Comité des Fêtes.

Venez déguisés et prêts à faire la fête ! .

Salle Félix Arnaudin 30 Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 30 16 52 cfspld@gmail.com

