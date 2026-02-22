Carnaval Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Carnaval Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax samedi 7 mars 2026.
Salle Félix Arnaudin 30 Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Un après-midi et une soirée 100% festifs en partenariat avec les associations locales.
Dès 14h Maquillage gratuit avec Fam’Mille ??
15h Défilé festif
16h Animations & représentations avec la banda Los Chocarreros, Twirling Bâton et les Gouyats de l’Adou
17h Goûter offert par Fam’Mille
Dès 18h Tapas aux couleurs des Antilles, buvette et concert jusqu’à 22h avec SPB Landes 3×3 et le Comité des Fêtes.
Venez déguisés et prêts à faire la fête ! .
Salle Félix Arnaudin 30 Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 30 16 52 cfspld@gmail.com
