Carnaval Saint-Pée-sur-Nivelle
Carnaval Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 21 février 2026.
Carnaval
Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
11h00 Apéritif de carnaval pintxos
12h30 Repas (réservation au 06 89 82 06 93)*
15h30 Danses avec le groupe Zirikolatz (vente de crêpes)
16h00 Défilé avec géants, joaldunak et tamborrada
16h30 Jugement de Zan Pantzar
17h30 Concours de déguisement
18h30 Txaran’gaua
– Lapatina
– Skapaie
– Dizkobolo
– DJ Momotx
* Vente de talo par l’Ikastola .
Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval
L’événement Carnaval Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays Basque