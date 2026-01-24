Carnaval Saint-Pée-sur-Nivelle

Carnaval

Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

11h00 Apéritif de carnaval pintxos

12h30 Repas (réservation au 06 89 82 06 93)*

15h30 Danses avec le groupe Zirikolatz (vente de crêpes)

16h00 Défilé avec géants, joaldunak et tamborrada

16h30 Jugement de Zan Pantzar

17h30 Concours de déguisement

18h30 Txaran’gaua

– Lapatina

– Skapaie

– Dizkobolo

– DJ Momotx

* Vente de talo par l’Ikastola .

Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

