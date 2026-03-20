Carnaval Saint-Pierre-de-Frugie
Carnaval Saint-Pierre-de-Frugie samedi 28 mars 2026.
Carnaval
bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Fêtez le carnaval !
Au programme atelier bricolage, stand maquillage, jeux en extérieur, défilé avec Pétassou !
Fêtez le carnaval !
Au programme atelier bricolage, stand maquillage, jeux en extérieur, défilé avec Pétassou ! .
bourg Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 30 68 94 biblio.stpierredefrugie@gmail.com
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English : Carnaval
Celebrate Carnival!
On the program: arts and crafts, face painting, outdoor games, parade with Pétassou!
L’événement Carnaval Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-16 par Isle-Auvézère