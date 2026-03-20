Carnaval

bourg Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Fêtez le carnaval !

Au programme atelier bricolage, stand maquillage, jeux en extérieur, défilé avec Pétassou !

Fêtez le carnaval !

Au programme atelier bricolage, stand maquillage, jeux en extérieur, défilé avec Pétassou ! .

bourg Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 30 68 94 biblio.stpierredefrugie@gmail.com

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English : Carnaval

Celebrate Carnival!

On the program: arts and crafts, face painting, outdoor games, parade with Pétassou!

L’événement Carnaval Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-16 par Isle-Auvézère