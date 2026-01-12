Carnaval

Saint-Pierre-d'Irube Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

9h30, petit-déjeuner offert par la mairie place Gilbert Desport

10h, défilé jusqu’à Plaza Berri, départ du cortège avec les Joaldun

10h45, jugement de Zanpantzar

11h30, Mutxico et apéritif

En cas de mauvais temps, repli au mur à gauche. .

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27

English : Carnaval

