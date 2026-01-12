Carnaval Saint-Pierre-d’Irube
Carnaval Saint-Pierre-d’Irube dimanche 1 mars 2026.
Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
9h30, petit-déjeuner offert par la mairie place Gilbert Desport
10h, défilé jusqu’à Plaza Berri, départ du cortège avec les Joaldun
10h45, jugement de Zanpantzar
11h30, Mutxico et apéritif
En cas de mauvais temps, repli au mur à gauche. .
Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27
