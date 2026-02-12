Carnaval Saint-Sébastien
Carnaval Saint-Sébastien samedi 28 février 2026.
Carnaval
salle socioculturelle Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Carnaval à la salle socioculturelle à 15h30 pour un défilé dans les rues de la ville, concours du plus beau déguisement & maquillage. Goûter offert par l’association les Amis de l’école. Gratuit pour les enfants de l’école de Saint Sébastien, 2€ pour les enfants extérieurs à l’école.
Inscription de préférence au 06 71 22 12 07 .
salle socioculturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 12 07
