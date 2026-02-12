Carnaval Saint-Sébastien

Carnaval

2026-02-28

2026-02-28

2026-02-28

Carnaval à la salle socioculturelle à 15h30 pour un défilé dans les rues de la ville, concours du plus beau déguisement & maquillage. Goûter offert par l’association les Amis de l’école. Gratuit pour les enfants de l’école de Saint Sébastien, 2€ pour les enfants extérieurs à l’école.

Inscription de préférence au 06 71 22 12 07 .

salle socioculturelle Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 12 07

