Carnaval Salsa 2026 Centre culturelle Limoges

Carnaval Salsa 2026

Centre culturelle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-14 02:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Le Festival Salsa Carnaval de Limoges célèbre les musiques et danses latino-caribéennes, avec une attention particulière portée à la salsa cubaine. Il propose concerts live, spectacles, soirées dansantes et initiations, dans une démarche de valorisation culturelle et de lien social sur le territoire.

Vendredi 13 mars 2026 Soirée shows et DJ (20h)

Une grande soirée réunissant 12 à 14 spectacles portés par des artistes internationaux et des associations locales et régionales, autour de la salsa cubaine et d’autres disciplines. La fête se poursuivra de 23h à 2h30 avec les DJs Rafi et Timbaleaks.

Samedi 14 mars 2026 Concert live et soirée DJ (20h)

Concert exceptionnel du groupe cubain Isaac Delgado (15 musiciens) pour près de deux heures de musique live, suivi d’une soirée DJ de 23h à 2h30 avec El Loco et La Tremenda. .

Centre culturelle 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval Salsa 2026

L’événement Carnaval Salsa 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Limoges Métropole