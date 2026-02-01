Carnaval Salle des fêtes Sarriac-Bigorre
Carnaval Salle des fêtes Sarriac-Bigorre samedi 21 février 2026.
Gratuit
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Le Carnaval est de retour
Nous vous donnons rendez vous à la salle des fêtes de Sarriac pour le départ du Carnaval 2025 .
13h30 Rendez-vous à la salle des fêtes
14h00 Départ du grand défilé dans le village
Goûter offert par le Comité des Fêtes à notre retour
L’embrasement de Monsieur Carnaval clôturera cette journée en beauté !
✨ Gratuit et ouvert à tous Petits et grands, habitants du village ou d’ailleurs, venez partager ce moment festif avec nous !
Rires, musique et bonne humeur garantis ! À vos costumes !
Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 23 07 29 comite.sarriacb@gmail.com
English :
The Carnival is back?
We look forward to seeing you at the Sarriac village hall for the start of Carnaval 2025?
? 13h30 ? Meet at the village hall
? 14h00 ? Start of the big parade through the village
? Snack offered by the Comité des Fêtes on our return
? Mister Carnival’s blaze will bring the day to a fitting close!
? Free and open to all ? Young and old, from the village or elsewhere, come and share this festive moment with us!
? Laughter, music and fun guaranteed! Get your costumes on!
