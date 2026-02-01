Carnaval

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le Carnaval est de retour

Nous vous donnons rendez vous à la salle des fêtes de Sarriac pour le départ du Carnaval 2025 .

13h30 Rendez-vous à la salle des fêtes

14h00 Départ du grand défilé dans le village

Goûter offert par le Comité des Fêtes à notre retour

L’embrasement de Monsieur Carnaval clôturera cette journée en beauté !

✨ Gratuit et ouvert à tous Petits et grands, habitants du village ou d’ailleurs, venez partager ce moment festif avec nous !

Rires, musique et bonne humeur garantis ! À vos costumes !

Salle des fêtes SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 23 07 29 comite.sarriacb@gmail.com

English :

The Carnival is back?

We look forward to seeing you at the Sarriac village hall for the start of Carnaval 2025?

? 13h30 ? Meet at the village hall

? 14h00 ? Start of the big parade through the village

? Snack offered by the Comité des Fêtes on our return

? Mister Carnival’s blaze will bring the day to a fitting close!

? Free and open to all ? Young and old, from the village or elsewhere, come and share this festive moment with us!

? Laughter, music and fun guaranteed! Get your costumes on!

L’événement Carnaval Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65