Carnaval Saulxures-sur-Moselotte

Carnaval Saulxures-sur-Moselotte mercredi 4 mars 2026.

11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04

2026-03-04

Défilé déguisé dans les rues de Saulxures avec l’Orchestre Oleocada.Tout public
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13  mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

English :

Disguised parade in the streets of Saulxures with the Oleocada Orchestra.

L’événement Carnaval Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-02-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES