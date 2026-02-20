Carnaval Saulxures-sur-Moselotte
Carnaval Saulxures-sur-Moselotte mercredi 4 mars 2026.
Carnaval
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 14:30:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Défilé déguisé dans les rues de Saulxures avec l’Orchestre Oleocada.Tout public
11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr
English :
Disguised parade in the streets of Saulxures with the Oleocada Orchestra.
L’événement Carnaval Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-02-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES