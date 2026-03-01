Carnaval sauvage SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Carnaval sauvage

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Plongez dans l’ambiance festive du Carnaval Sauvage ! À l’occasion du “Réveil des Mounaques”, profitez d’une soirée conviviale mêlant concert, spectacle et bal de la baleine. Venez chaudement costumé·e pour célébrer ensemble dans une atmosphère chaleureuse et décalée !

18h30 Rendez-vous devant la Baleine

19h Animation et concert

20h15 Spectacle

Le printemps arrive et avec lui la flamme de la liberté! Les Mounaques se réveillent pour porter la voix du peuple, et le gouvernement tremble déjà face aux charivaris qui s’apprêtent à venir…

Participation libre et nécessaire

Hébergement sur réservation

Bar et restauration sur place (No CB) .

SAINTE MARIE DE CAMPAN 4268 Chemin de Peyrehitte Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97

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English :

Immerse yourself in the festive atmosphere of Carnaval Sauvage! Enjoy a convivial evening of concert, show and whale dance at the ?Réveil des Mounaques? event. Come warmly costumed to celebrate together in a warm, offbeat atmosphere!

L’événement Carnaval sauvage Campan a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65