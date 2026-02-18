Carnaval Scie, Saâne et Caux Cosmic parade Salle des fêtes Tôtes
Carnaval Scie, Saâne et Caux Cosmic parade Salle des fêtes Tôtes samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes Rue Antoine de Saint-Exupéry Tôtes Seine-Maritime
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
2026-03-28
Rendez-vous rue Saint-Exupéry pour le début des festivités !
Buvette et vente de confettis, batucadas, échassiers, chars et autres surprises… Venez avec vos costumes, mascottes et accessoires.
En flashant le Qr code vous aurez accès à une chorégraphie, apprenez là et dansez avec nous! .
Salle des fêtes Rue Antoine de Saint-Exupéry Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 44 67 84 asso@lesenfantsdelasource.fr
