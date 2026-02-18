Carnaval Scie, Saâne et Caux Cosmic parade Salle des fêtes Tôtes

Carnaval Scie, Saâne et Caux Cosmic parade

Salle des fêtes Rue Antoine de Saint-Exupéry Tôtes Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Rendez-vous rue Saint-Exupéry pour le début des festivités !

Buvette et vente de confettis, batucadas, échassiers, chars et autres surprises… Venez avec vos costumes, mascottes et accessoires.

En flashant le Qr code vous aurez accès à une chorégraphie, apprenez là et dansez avec nous! .

+33 6 62 44 67 84 asso@lesenfantsdelasource.fr

