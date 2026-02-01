Carnaval Rue de la République Sens
Carnaval Rue de la République Sens samedi 21 février 2026.
Carnaval
Rue de la République Centre-ville Sens Yonne
Le Carnaval de Sens revient pour une grande parade festive dans les rues de la ville ! Costumes colorés, musique et bonne humeur seront au rendez-vous. Petits et grands sont invités à se déguiser pour participer à cette célébration joyeuse qui illuminera le cœur de l’hiver. Atelier sur la place dès 10h avec l’association Sens Jumelage International. .
Rue de la République Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 45 07 53 president.sji89@gmail.com
