CARNAVAL Serralongue
CARNAVAL Serralongue samedi 4 avril 2026.
CARNAVAL
Serralongue Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez déguisés et participez au défilé festif du carnaval ! Crêpes, barbe à papa et pluie de confettis pour petits et grands.
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Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 61 34
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English :
Come dressed up and join in the festive carnival parade! Pancakes, cotton candy and a shower of confetti for young and old.
L’événement CARNAVAL Serralongue a été mis à jour le 2026-03-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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