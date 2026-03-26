CARNAVAL

Serralongue Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez déguisés et participez au défilé festif du carnaval ! Crêpes, barbe à papa et pluie de confettis pour petits et grands.

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Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 61 34

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English :

Come dressed up and join in the festive carnival parade! Pancakes, cotton candy and a shower of confetti for young and old.

L’événement CARNAVAL Serralongue a été mis à jour le 2026-03-26 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR