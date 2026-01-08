Carnaval soirée dansante Niderviller

Carnaval soirée dansante

Complexe de salles Rue du Chemin Noir Niderviller Moselle

Tarif : 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

Date(s) :

2026-02-14

Tous les gourmets seront conviés à cette fameuse soirée dansante (repas harengs ou jambon braisé pour ceux qui n’aimeraient pas les harengs) ! Saint-Valentin oblige, une boisson sera offerte à chaque carnavalière. Réservation par téléphone ou mail.

Quant à ceux qui ne veulent pas manger, ils pourront se déhancher sur la piste de danse sous les airs endiablés des Christalys, en payant une entrée.Tout public

25 .

Complexe de salles Rue du Chemin Noir Niderviller 57565 Moselle Grand Est +33 6 34 98 49 03 marierose.brenner@sfr.fr

English :

All gourmets will be invited to this famous dance party (herring meal or braised ham for those who don’t like herring)! In honor of Valentine’s Day, a drink will be offered to each carnival-goer. Reservations by phone or e-mail.

As for those who don’t want to eat, they can dance on the dance floor to the lively tunes of the Christalys, for an entrance fee.

