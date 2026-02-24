CARNAVAL & SOIRÉE TAPAS

Le Grès Haute-Garonne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Comité des Fêtes du petit village du Grès vous propose un nouvel événement

Un défilé du carnaval ;

Un concours de brouette décorée ;

L’élection du meilleur déguisement !

Ensuite, nous vous proposons une soirée tapas pour un moment convivial. .

Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr

English :

The Comité des Fêtes of the small village of Le Grès has a new event in store for you:

