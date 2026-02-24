CARNAVAL & SOIRÉE TAPAS Le Grès
CARNAVAL & SOIRÉE TAPAS Le Grès samedi 28 mars 2026.
CARNAVAL & SOIRÉE TAPAS
Le Grès Haute-Garonne
Le Comité des Fêtes du petit village du Grès vous propose un nouvel événement
Un défilé du carnaval ;
Un concours de brouette décorée ;
L’élection du meilleur déguisement !
Ensuite, nous vous proposons une soirée tapas pour un moment convivial. .
Le Grès 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 11 comite.des.fetes@legres.fr
English :
The Comité des Fêtes of the small village of Le Grès has a new event in store for you:
