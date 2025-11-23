Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne

Carnaval Spectacle Cabaret et repas.

Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Un évènement sur le thème de Carnaval est proposé par la Ferme de Lafitte.

Au programme

10h Accueil façon casse-croûte à La Ferme de Lafitte.

11h Visite chez un producteur au choix

12h30 Repas-Spectacle et dansant à la salle Jourdain de l’Isle de Vianne.

Spectacle présenté par le cabaret music-hall Revue Mike Angel’s un show éblouissant digne des plus grands cabarets parisiens.

Au menu:

Apéritif & saucisson

Velouté aux cèpes

Salade du terroir

& son foie gras de canard entier

Magret de canard, légumes

Fromage du Pays, salade

Croustade aux pommes et à l’Armagnac

Vin rouge & rosé Café

Sur réservation. .

Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04 emilie@fermedelafitte.com

