Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne

Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne samedi 21 février 2026.

Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21
2026-02-21

Un évènement sur le thème de Carnaval est proposé par la Ferme de Lafitte.
Au programme
10h Accueil façon casse-croûte à La Ferme de Lafitte.
11h Visite chez un producteur au choix
12h30 Repas-Spectacle et dansant à la salle Jourdain de l’Isle de Vianne.
Spectacle présenté par le cabaret music-hall Revue Mike Angel’s un show éblouissant digne des plus grands cabarets parisiens.

Au menu:
Apéritif & saucisson
Velouté aux cèpes
Salade du terroir
& son foie gras de canard entier
Magret de canard, légumes
Fromage du Pays, salade
Croustade aux pommes et à l’Armagnac
Vin rouge & rosé Café
Sur réservation.   .

Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04  emilie@fermedelafitte.com

