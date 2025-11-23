Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne
Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne samedi 21 février 2026.
Carnaval Spectacle Cabaret et repas.
Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : 39.5 – 39.5 – 39.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un évènement sur le thème de Carnaval est proposé par la Ferme de Lafitte.
Au programme
10h Accueil façon casse-croûte à La Ferme de Lafitte.
11h Visite chez un producteur au choix
12h30 Repas-Spectacle et dansant à la salle Jourdain de l’Isle de Vianne.
Spectacle présenté par le cabaret music-hall Revue Mike Angel’s un show éblouissant digne des plus grands cabarets parisiens.
Au menu:
Apéritif & saucisson
Velouté aux cèpes
Salade du terroir
& son foie gras de canard entier
Magret de canard, légumes
Fromage du Pays, salade
Croustade aux pommes et à l’Armagnac
Vin rouge & rosé Café
Sur réservation. .
Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04 emilie@fermedelafitte.com
English : Carnaval Spectacle Cabaret et repas.
German : Carnaval Spectacle Cabaret et repas.
Italiano :
Espanol : Carnaval Spectacle Cabaret et repas.
L’événement Carnaval Spectacle Cabaret et repas. Vianne a été mis à jour le 2025-11-20 par OT de l’Albret