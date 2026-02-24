Carnaval Steinbourg
Carnaval Steinbourg samedi 7 mars 2026.
Carnaval
Steinbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Au programme de cette édition 2026
– 13 h 30 atelier de maquillage au foyer communal
– 15 h défilé dans les rues du village, suivi du gouter animé par le bal des enfants à la maison des associations
– 18 h soirée carnavalesque animée par DJ VKTR .
Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 15 61 mairie@steinbourg.fr
L’événement Carnaval Steinbourg a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région