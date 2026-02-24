Carnaval

Steinbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Au programme de cette édition 2026

– 13 h 30 atelier de maquillage au foyer communal

– 15 h défilé dans les rues du village, suivi du gouter animé par le bal des enfants à la maison des associations

– 18 h soirée carnavalesque animée par DJ VKTR .

Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 15 61 mairie@steinbourg.fr

