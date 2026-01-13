Carnaval

Rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:02:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Carnaval des enfants de Stotzheim avec chars suivi d’une boom!

Retrouvez nous pour une grande cavalcade festive de 11 chars dans les rues du village, départ à 14H02 précisément !

Et continuons ensuite la fête à la salle des fêtes avec restauration sur place (précommande recommandée), tombola et musique avec DJ Bendi.

Confettis interdits 0 .

Rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est lesptitsloupsdestotz@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stotzheim children’s carnival with floats followed by a boom!

L’événement Carnaval Stotzheim a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Barr