Carnaval Stotzheim
Carnaval Stotzheim samedi 14 février 2026.
Carnaval
Rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-02-14 14:02:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
Carnaval des enfants de Stotzheim avec chars suivi d’une boom!
Retrouvez nous pour une grande cavalcade festive de 11 chars dans les rues du village, départ à 14H02 précisément !
Et continuons ensuite la fête à la salle des fêtes avec restauration sur place (précommande recommandée), tombola et musique avec DJ Bendi.
Confettis interdits 0 .
Rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est lesptitsloupsdestotz@outlook.fr
English :
Stotzheim children’s carnival with floats followed by a boom!
L’événement Carnaval Stotzheim a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Barr