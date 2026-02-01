Carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois Départ Château du Parc Vauvert Clamecy Clamecy
Départ Château du Parc Vauvert Clamecy 6 rue des Granges Clamecy Nièvre
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
2026-02-19
L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise son carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois Départ du défilé au Château du parc Vauvert Buvette et tombola à la salle polyvalente au profit d’un séjour enfant Ouvert à tous et gratuit ! .
Départ Château du Parc Vauvert Clamecy 6 rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19
