Carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois Départ Château du Parc Vauvert Clamecy Clamecy

Carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois

Départ Château du Parc Vauvert Clamecy 6 rue des Granges Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

L’Espace Social des Vaux d’Yonne organise son carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois Départ du défilé au Château du parc Vauvert Buvette et tombola à la salle polyvalente au profit d’un séjour enfant Ouvert à tous et gratuit ! .

Départ Château du Parc Vauvert Clamecy 6 rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19

English : Carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois

L’événement Carnaval sur le thème du Nouvel An Chinois Clamecy a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Clamecy Haut Nivernais