CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente
CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente dimanche 26 avril 2026.
Terres-de-Haute-Charente
CARNAVAL
Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 00:00:00
Date(s) :
2026-04-26
– défilé de chars associatifs décorés
– banda & majorettes
– troupes professionnelles
– voitures anciennes
– repas du soir à la salle des fêtes (sur inscription)
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Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 18 59 cscshc.accueil@cscshautecharente.fr
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English :
– parade of decorated floats
– banda & majorettes
– professional troupes
– vintage cars
– evening meal in the village hall (registration required)
L’événement CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine