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CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente

CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert

Ville : 16270 Terres-de-Haute-Charente

Département : Charente

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Terres-de-Haute-Charente

CARNAVAL

Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 00:00:00

Date(s) :
2026-04-26

– défilé de chars associatifs décorés
– banda & majorettes
– troupes professionnelles
– voitures anciennes
– repas du soir à la salle des fêtes (sur inscription)
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Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 18 59  cscshc.accueil@cscshautecharente.fr

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English :

– parade of decorated floats
– banda & majorettes
– professional troupes
– vintage cars
– evening meal in the village hall (registration required)

L’événement CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine

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