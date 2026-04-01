Terres-de-Haute-Charente

CARNAVAL

Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 00:00:00

Date(s) :

2026-04-26

– défilé de chars associatifs décorés

– banda & majorettes

– troupes professionnelles

– voitures anciennes

– repas du soir à la salle des fêtes (sur inscription)

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Square Polakowski (école maternelle) de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 18 59 cscshc.accueil@cscshautecharente.fr

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English :

– parade of decorated floats

– banda & majorettes

– professional troupes

– vintage cars

– evening meal in the village hall (registration required)

L’événement CARNAVAL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Charente Limousine