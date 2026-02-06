Carnaval Thèze
Carnaval Thèze mercredi 11 février 2026.
Carnaval
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-02-11
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Atelier créatif masque Arlequin et Kandinsky, attrape soleil et maquillage. goûter. Ouvert à tous. .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 60 01 45 afr.theze@gmail.com
English : Carnaval
