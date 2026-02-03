CARNAVAL Torreilles
CARNAVAL Torreilles dimanche 8 mars 2026.
Parc du Jumelage Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
La ville de Torreilles vous propose de célébrer le Carnaval à l’occasion d’un évènement festif et familial au Parc du Jumelage !
Parc du Jumelage Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10
The town of Torreilles invites you to celebrate Carnival with a festive family event in the Parc du Jumelage!
L’événement CARNAVAL Torreilles a été mis à jour le 2026-02-03 par BIT DE TORREILLES