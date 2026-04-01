Carnaval Traditionnel de Creney Creney-près-Troyes
Carnaval Traditionnel de Creney Creney-près-Troyes dimanche 12 avril 2026.
Creney-près-Troyes
Carnaval Traditionnel de Creney
Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 13:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Au programme
> Défilé festif
> Musique entraînante
> Animations pour petits et grands
Une ambiance conviviale garantie !
Pas de costume ? Pas de panique ! Le CRAC propose la location de tenues parfaites pour l’occasion. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.
Invitez vos amis et votre famille et venez célébrer ensemble la magie du carnaval ! .
Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes 10150 Aube Grand Est +33 6 78 18 24 56 contact@carnaval-creney.fr
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English :
L’événement Carnaval Traditionnel de Creney Creney-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne