Creney-près-Troyes

Carnaval Traditionnel de Creney

Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Au programme

> Défilé festif

> Musique entraînante

> Animations pour petits et grands

Une ambiance conviviale garantie !



Pas de costume ? Pas de panique ! Le CRAC propose la location de tenues parfaites pour l’occasion. N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.



Invitez vos amis et votre famille et venez célébrer ensemble la magie du carnaval ! .

Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes 10150 Aube Grand Est +33 6 78 18 24 56 contact@carnaval-creney.fr

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English :

L’événement Carnaval Traditionnel de Creney Creney-près-Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne