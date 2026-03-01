Carnaval Salle des fêtes Vandenesse

Carnaval

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Carnaval À 16h vente de crêpes à la salle des fêtes de Vandenesse (Le Bourg), 17h départ du défilé depuis l’école de Vandenesse. Soirée buffet de carnaval préparée par les bénévoles de l’association l’École enchantée. Tarif 12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de de 10 ans, gratuit pour les enfants du RPI.

Organisé par RPI Montaron/Rémilly/Vandenesse L’École enchantée .

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 78 41 lecoleenchantee@gmail.com

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Vandenesse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives du Morvan