Carnaval Salle des fêtes Vandenesse
Carnaval Salle des fêtes Vandenesse samedi 21 mars 2026.
Carnaval
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 16:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Carnaval À 16h vente de crêpes à la salle des fêtes de Vandenesse (Le Bourg), 17h départ du défilé depuis l’école de Vandenesse. Soirée buffet de carnaval préparée par les bénévoles de l’association l’École enchantée. Tarif 12 € pour les adultes, 8 € pour les enfants de de 10 ans, gratuit pour les enfants du RPI.
Organisé par RPI Montaron/Rémilly/Vandenesse L’École enchantée .
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 78 41 lecoleenchantee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Carnaval
L’événement Carnaval Vandenesse a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Rives du Morvan