Carnaval Velpeau Tours

Carnaval Velpeau

Place Velpeau Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Plumes, paillettes et confettis envahissent les rues !

Venez faire la fête avec le comité de quartier Velpeau- la Fuye pour un carnaval haut en couleur: stands maquillage, coiffure et tatouages éphémères tenus par des habitants du quartier buvette et petite restauration

Concours de déguisements

Viens place Velpeau te transformer grâce aux stands maquillage, coiffure et tatouages éphémères tenus par des habitants du quartier et la @cafefraternite37, puis

rejoins la déambulation festive au son de la fanfare @tarace_boulba_tour .

Place Velpeau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 81 72 47 56 comitevelpeau@gmail.com

English :

Feathers, sequins and confetti take to the streets!

Join the Velpeau- la Fuye neighborhood committee for a colorful carnival: make-up, hairdressing and ephemeral tattoos by local residents, refreshments and snacks

Costume contest

