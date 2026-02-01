Carnaval Velpeau Tours
Carnaval Velpeau Tours samedi 21 février 2026.
Carnaval Velpeau
Place Velpeau Tours Indre-et-Loire
Gratuit
Début : Samedi 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
2026-02-21
Plumes, paillettes et confettis envahissent les rues !
Venez faire la fête avec le comité de quartier Velpeau- la Fuye pour un carnaval haut en couleur: stands maquillage, coiffure et tatouages éphémères tenus par des habitants du quartier buvette et petite restauration
Concours de déguisements
Viens place Velpeau te transformer grâce aux stands maquillage, coiffure et tatouages éphémères tenus par des habitants du quartier et la @cafefraternite37, puis
rejoins la déambulation festive au son de la fanfare @tarace_boulba_tour .
Place Velpeau Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 81 72 47 56 comitevelpeau@gmail.com
English :
Feathers, sequins and confetti take to the streets!
Join the Velpeau- la Fuye neighborhood committee for a colorful carnival: make-up, hairdressing and ephemeral tattoos by local residents, refreshments and snacks
Costume contest
