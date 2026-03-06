Carnaval Vénitien à Mehun Mehun-sur-Yèvre

Carnaval Vénitien à Mehun

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre

2026-04-25 15:00:00

2026-04-26

2026-04-25

Plongez dans l’élégance du Carnaval de Venise avec un défilé de costumes et de masques vénitiens dans les rues de Mehun-sur-Yèvre.

Le temps d’un week-end, Mehun-sur-Yèvre se pare des couleurs et de l’élégance du Carnaval de Venise. Costumes raffinés, masques mystérieux et personnages costumés déambuleront dans la ville pour offrir au public un spectacle visuel unique.

Le défilé s’élancera à 15h depuis le Centre socioculturel André Malraux, place du 14 Juillet. Entre tradition, poésie et art du costume, ce carnaval vénitien promet une immersion festive et photographique au cœur de la cité. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de costumes et les curieux en quête d’un moment hors du temps. .

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 97 13 54 veniseamehun@gmail.com

Immerse yourself in the elegance of Venice Carnival with a parade of Venetian costumes and masks through the streets of Mehun-sur-Yèvre.

