Carnaval Vénitien Annecy

Annecy, avec les canaux qui parcourent son cœur historique, est surnommée la Venise des Alpes. Cette appellation est renforcée quand arrive la fin de l’hiver et le week-end du Carnaval Vénitien… Rendez-vous pour la 29ème édition.

Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Venetian Carnival

Annecy has been called the Alpine Venetia since a long time, with its canals crossing the historic town. This nickname takes its full sense during the 2 and a half days of the Carnival…

