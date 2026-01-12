Carnaval Vénitien Annecy
Carnaval Vénitien Annecy vendredi 27 février 2026.
Carnaval Vénitien
Annecy Haute-Savoie
Annecy, avec les canaux qui parcourent son cœur historique, est surnommée la Venise des Alpes. Cette appellation est renforcée quand arrive la fin de l’hiver et le week-end du Carnaval Vénitien… Rendez-vous pour la 29ème édition.
Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Venetian Carnival
Annecy has been called the Alpine Venetia since a long time, with its canals crossing the historic town. This nickname takes its full sense during the 2 and a half days of the Carnival…
