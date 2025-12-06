Carnaval vénitien de Longwy

Longwy Meurthe-et-Moselle

Samedi 2026-05-02

2026-05-03

2026-05-02

16ème édition du Carnaval Vénitien de Longwy. Déambulations carnavalesques, beauté des costumes, tourbillon de couleurs et d’étoffes précieuses remontez le temps et revivez le faste, la féerie et l’imaginaire du rêve vénitien.Tout public

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 54 00

English :

16th edition of the Longwy Venetian Carnival. Carnival strolls, beautiful costumes, a whirlwind of colors and precious fabrics: step back in time and relive the splendor, enchantment and imagination of the Venetian dream.

