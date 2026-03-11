Carnaval Vicicittà Saint-Caprais-de-Bordeaux

Carnaval Vicicittà

Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous au domaine de Loustallaut pour une journée autour du carnaval Vivicittà! Dès 10h participez à nos circuits, rando/ vélo. A midi un repas vous est proposé (amener vos couverts, réservation avant le 24 Mars). L’après-midi sera consacré aux enfants avec des jeux, un atelier tatouage, une buvette et des sucreries, vente de confettis et pour clôturer la journée un grand défilé costumé! .

Domaine de Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 20 04 07 asportivetculturellejumelages@gmail.com

English : Carnaval Vicicittà

