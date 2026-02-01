Carnaval

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Les Z’Amuseurs organisent un carnaval pour les enfants de 3 à 10 ans.

Différents ateliers avant un défilé dans le bourg.

Inscription obligatoire.

Date limite d’inscription 22 février. .

10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09 zamuseur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baz’Arts Théâtre presents 13 à table by Marc-Gilbert Sauvajon Directed by Alexandre Estève.

L’événement Carnaval Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-01-30 par BERRY