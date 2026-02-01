Carnaval Villedieu-sur-Indre
Les Z’Amuseurs organisent un carnaval pour les enfants de 3 à 10 ans.
Différents ateliers avant un défilé dans le bourg.
Inscription obligatoire.
Date limite d’inscription 22 février. .
10 Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 6 15 56 45 09 zamuseur@gmail.com
