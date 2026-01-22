Carnaval

Le Bourg Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : 2026-03-21

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

On adore voir Villeneuve en Ébullition, en Folie, en Fête !

Déambulation en centre ville de chars et de personnes déguisées !

.

Le Bourg Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 62 19 47 amicalelaiquevilleneuvoise@outlook.fr

English :

We love seeing Villeneuve en Ébullition, en Folie, en Fête!

A parade of floats and people in fancy dress!

L’événement Carnaval Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région