Carnaval Villeneuve-sur-Allier
Carnaval Villeneuve-sur-Allier samedi 21 mars 2026.
Carnaval
Le Bourg Villeneuve-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
On adore voir Villeneuve en Ébullition, en Folie, en Fête !
Déambulation en centre ville de chars et de personnes déguisées !
.
Le Bourg Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 62 19 47 amicalelaiquevilleneuvoise@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We love seeing Villeneuve en Ébullition, en Folie, en Fête!
A parade of floats and people in fancy dress!
L’événement Carnaval Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région