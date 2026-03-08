Carnaval

Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Le carnaval revient animer le centre-ville pour un moment festif et haut en couleurs.

Au programme défilé, animations, musique et bonne humeur pour petits et grands.

Toutes les informations concernant le parcours sont à retrouver sur le site internet de la Ville.

Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : Carnaval

The carnival returns to liven up the town center for a festive and colourful occasion.

The program includes a parade, entertainment, music and fun for young and old alike.

For full details of the route, visit the town’s website.

L’événement Carnaval Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot