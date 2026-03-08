Carnaval Villeneuve-sur-Lot
Carnaval Villeneuve-sur-Lot samedi 4 avril 2026.
Carnaval
Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Le carnaval revient animer le centre-ville pour un moment festif et haut en couleurs.
Au programme défilé, animations, musique et bonne humeur pour petits et grands.
Toutes les informations concernant le parcours sont à retrouver sur le site internet de la Ville.
Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53
English : Carnaval
The carnival returns to liven up the town center for a festive and colourful occasion.
The program includes a parade, entertainment, music and fun for young and old alike.
For full details of the route, visit the town’s website.
L’événement Carnaval Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot