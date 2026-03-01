Carnaval Villeneuve-sur-Yonne
Carnaval Villeneuve-sur-Yonne samedi 28 mars 2026.
Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Couleurs, musique, costumes et bonne humeur vont envahir la ville !
10h00 Déambulation des majorettes aux Sables Rouges
14h00 Grand défilé dans les rues de la ville
Sortez vos plus beaux costumes, préparez les confettis…
Villeneuve va faire son carnaval ! .
Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00
