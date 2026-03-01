Carnaval Villeneuve-sur-Yonne

Carnaval

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Couleurs, musique, costumes et bonne humeur vont envahir la ville !

10h00 Déambulation des majorettes aux Sables Rouges

14h00 Grand défilé dans les rues de la ville

Sortez vos plus beaux costumes, préparez les confettis…

Villeneuve va faire son carnaval ! .

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00

English : Carnaval

