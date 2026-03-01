Carnaval Villeneuve-sur-Yonne

Carnaval Villeneuve-sur-Yonne samedi 28 mars 2026.

Carnaval

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Couleurs, musique, costumes et bonne humeur vont envahir la ville !
10h00 Déambulation des majorettes aux Sables Rouges
14h00 Grand défilé dans les rues de la ville
Sortez vos plus beaux costumes, préparez les confettis…
Villeneuve va faire son carnaval !   .

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Sens et Sénonais

Prochains événements à Villeneuve-sur-Yonne