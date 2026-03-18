Carnaval RDV à la mairie Vimoutiers

Carnaval

RDV à la mairie Place de Mackau Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Carnaval avec les écoles Flaubert La Varende et Notre-Dame, le collège Arlette Hee-Fergant, la MFR, la crèche.

RDV à 14h à la mairie, puis défilé jusqu’à l’Hôpital Marescot et la Résidence Jeanne Lacroix.

Venez nous voir ! .

RDV à la mairie Place de Mackau Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 04 42

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English : Carnaval

L’événement Carnaval Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault