Carnaval RDV à la mairie Vimoutiers
Carnaval RDV à la mairie Vimoutiers jeudi 9 avril 2026.
Carnaval
RDV à la mairie Place de Mackau Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Carnaval avec les écoles Flaubert La Varende et Notre-Dame, le collège Arlette Hee-Fergant, la MFR, la crèche.
RDV à 14h à la mairie, puis défilé jusqu’à l’Hôpital Marescot et la Résidence Jeanne Lacroix.
Venez nous voir ! .
RDV à la mairie Place de Mackau Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 04 42
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English : Carnaval
L’événement Carnaval Vimoutiers a été mis à jour le 2026-03-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault