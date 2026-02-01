Carnaval

8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Le tiers-lieu L’Assemblaye invite les enfants à partir de 6 ans à venir célébrer le Carnaval à l’occasion d’un après-midi créatif. Au programme, plusieurs ateliers scrapbooking, création de masques, bijoux personnalisés (porte-clé ou boucles d’oreilles). Ils pourront aussi découvrir le jeu interactif Tovertafel et partager un goûter gourmand. .

8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06 virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carnaval

L’événement Carnaval Yvetot a été mis à jour le 2026-02-06 par Yvetot Normandie Tourisme