Carnaval Yvetot
Carnaval Yvetot mardi 17 février 2026.
8 Rue du Champ de Mars Yvetot Seine-Maritime
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
Le tiers-lieu L’Assemblaye invite les enfants à partir de 6 ans à venir célébrer le Carnaval à l’occasion d’un après-midi créatif. Au programme, plusieurs ateliers scrapbooking, création de masques, bijoux personnalisés (porte-clé ou boucles d’oreilles). Ils pourront aussi découvrir le jeu interactif Tovertafel et partager un goûter gourmand. .
8 Rue du Champ de Mars Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 7 45 86 08 06 virginie.fernandez@fondationpartageetvie.org
