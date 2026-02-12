Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges

Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Événement Carnavalcade 2026????

Ce matin, les organisateurs de la Carnavalcade se sont réunis pour travailler ensemble sur le parcours de cette course unique ! ? Ils ont imaginé des obstacles et des défis amusants pour rendre cette journée inoubliable.

– Départ toutes les 10 minutes

– Durée de la course environ 30 minutes.

– Ravitaillement à la fin de course

Tarif 10€ adulte et 5€ enfant (à partir de 12ans) .

Formulaire de santé.

Inscription Rendez-vous sur www.carnavaldepontenx.fr .

PONTENX-LES-FORGES salle des fêtes Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 78 48 carnavaldepontenx@gmail.com

