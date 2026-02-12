Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges
Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026 Pontenx-les-Forges dimanche 22 février 2026.
Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026
PONTENX-LES-FORGES salle des fêtes Pontenx-les-Forges Landes
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Événement Carnavalcade 2026????
Ce matin, les organisateurs de la Carnavalcade se sont réunis pour travailler ensemble sur le parcours de cette course unique ! ? Ils ont imaginé des obstacles et des défis amusants pour rendre cette journée inoubliable.
– Départ toutes les 10 minutes
– Durée de la course environ 30 minutes.
– Ravitaillement à la fin de course
Tarif 10€ adulte et 5€ enfant (à partir de 12ans) .
Formulaire de santé.
Inscription Rendez-vous sur www.carnavaldepontenx.fr .
PONTENX-LES-FORGES salle des fêtes Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 44 78 48 carnavaldepontenx@gmail.com
English : Carnavalcade à l’occasion du Carnaval de PONTENX 2026
