CARNAVAL(S) Conques-sur-Orbiel
CARNAVAL(S) Conques-sur-Orbiel dimanche 12 avril 2026.
CARNAVAL(S)
Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Carnaval(s), dans le cadre de Concas en Òc
Marie Coumes et Paulin Courtial explorent en paroles et musique les mythes du Carnaval languedocien.
Participation libre
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Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie +33 6 75 78 58 39
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English :
Carnaval(s), as part of Concas en Òc
Marie Coumes and Paulin Courtial explore the myths of the Languedoc Carnival through words and music.
Free admission
L’événement CARNAVAL(S) Conques-sur-Orbiel a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme