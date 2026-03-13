CARNAVAL(S)

Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Carnaval(s), dans le cadre de Concas en Òc

Marie Coumes et Paulin Courtial explorent en paroles et musique les mythes du Carnaval languedocien.

Participation libre

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Rue du Commerce Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie +33 6 75 78 58 39

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English :

Carnaval(s), as part of Concas en Òc

Marie Coumes and Paulin Courtial explore the myths of the Languedoc Carnival through words and music.

Free admission

L’événement CARNAVAL(S) Conques-sur-Orbiel a été mis à jour le 2026-03-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme