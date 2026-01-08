Carnaval(s) Spectacle, conférence, atelier…

Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

Date(s) :

2026-03-07

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES. Alors que la sève monte et que la vie retrouve une énergie nouvelle, villes et villages d’Occitanie vivent aux rythmes du carnaval ! À Assier, Limogne, Lalbenque…les habitants et associations préparent costumes et défilés. Partons ensemble à la découverte de cette fête millénaire qui marque le début d’un nouveau cycle.

.

Assier 46320 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EVENT CAUSSERIES As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you: LES CAUSSERIES

L’événement Carnaval(s) Spectacle, conférence, atelier… Assier a été mis à jour le 2026-01-08 par Pnr des Causses du Quercy