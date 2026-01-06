Carnaval(s) Spectacle, conférence, atelier…

Cénevières Lot

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Carnaval(s) Récit symphonique et carnavalesque pour une ourse et un guitariste

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Carnaval(s) Récit symphonique et carnavalesque pour une ourse et un guitariste. Carnaval(s) est un spectacle qui tisse des contes de la mythologie languedocienne avec des récits contemporains de carnavals. C’est une constellation d’histoires qui rend compte du merveilleux et de la démesure de cette vieille fête calendaire. C’est un road-trip rocambolesque qui nous mène au cœur d’une mythologie sincère et renouvelée. .

Cénevières 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

Carnaval(s) Symphonic and carnivalesque tale for a bear and a guitarist

