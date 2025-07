Carnavals : visite interprétée en LSF et amplifiée Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Visite de l’exposition Carnavals interprétée en LSF et amplifiée.

Carnaval : Qui es-tu, d’où viens-tu ?

Des racines de cette fête joyeuse à sa riche symbolique, découvrez les ingrédients qui la composent et plongez dans la diversité des carnavals de l’Ouest : Granville, Nantes, Douarnenez, Scaër, Guémené…

Une visite festive pour mieux comprendre que ces célébrations disent de notre société.

Compris dans le prix du billet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-26T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T18:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine