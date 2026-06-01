Carnavélo, Anneau Cycliste des Frères Zaouter, Quimperlé
Carnavélo, Anneau Cycliste des Frères Zaouter, Quimperlé dimanche 14 juin 2026.
Carnavélo Dimanche 14 juin, 14h00 Anneau Cycliste des Frères Zaouter Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Le Carnaval à Vélo, porté par la Ville de Quimperlé, vous propose de nombreuses animations pour fêter le vélo en famille. Au programme : courses en tous genres, spectacle, parade à vélo, ateliers ludiques, concours de vélos décorés. Venez déguisé ! Petite restauration sur place (paiement en espèces).
Anneau Cycliste des Frères Zaouter Boulevard Alexandra David Néel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Carnaval à vélo !
Ville de Quimperlé
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