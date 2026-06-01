Carnavélo, Anneau Cycliste des Frères Zaouter, Quimperlé

Carnavélo Dimanche 14 juin, 14h00 Anneau Cycliste des Frères Zaouter Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le Carnaval à Vélo, porté par la Ville de Quimperlé, vous propose de nombreuses animations pour fêter le vélo en famille. Au programme : courses en tous genres, spectacle, parade à vélo, ateliers ludiques, concours de vélos décorés. Venez déguisé ! Petite restauration sur place (paiement en espèces).

Anneau Cycliste des Frères Zaouter Boulevard Alexandra David Néel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Carnaval à vélo !

Ville de Quimperlé