Carnavelo – Saint-Lô, 14 juin 2025 07:00, Saint-Lô.

Manche

Carnavelo Place de l’Arc en Ciel Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Rdv vous place de l’Arc en ciel à la dollée pour une déambulation festive et déguisée à vélo… En présence du Sensationnel Major Ut et de la famille bulle.

Le défilé se terminera par un barbecue partagé, Square du Val Saint Jean.

Place de l’Arc en Ciel

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 37 43 55 17 assovelo.saintlo@gmail.com

English : Carnavelo

Rendezvous at Place de l’Arc en ciel à la dollée for a festive disguised bike ride… In the presence of the Sensational Major Ut and the bubble family.

The parade will end with a shared barbecue in Square du Val Saint Jean.

German :

Rvv vous place de l’Arc en ciel à la dollée für einen festlichen und verkleideten Umzug auf dem Fahrrad… In Anwesenheit des sensationellen Major Ut und der Familie Bulle.

Der Umzug endet mit einem gemeinsamen Barbecue auf dem Square du Val Saint Jean.

Italiano :

Appuntamento in Place de l’Arc en ciel a Dollée per una festosa passeggiata in bicicletta mascherata… Alla presenza del sensazionale Major Ut e della famiglia Bolla.

La sfilata si concluderà con una grigliata condivisa nella Square du Val Saint Jean.

Espanol :

Cita en la Place de l’Arc en ciel de Dollée para un festivo paseo en bicicleta disfrazada… En presencia del Sensacional Mayor Ut y de la familia Burbuja.

El desfile terminará con una barbacoa compartida en la plaza du Val Saint Jean.

L’événement Carnavelo Saint-Lô a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Saint-Lô