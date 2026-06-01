Tresserre

CARNAVELO

Tresserre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La commune de Tresserre vous donne rendez-vous le dimanche 21 juin 2026, de 10h à 12h, pour une matinée festive, sportive et conviviale autour du vélo.

Le principe est simple venez pédaler déguisés et partager un moment de bonne humeur en famille …

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Tresserre 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 80 34

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English :

The town of Tresserre invites you to join us on Sunday, June 21, 2026, from 10 a.m. to 12 p.m., for a festive, sporty, and fun-filled morning centered around cycling.

The idea is simple: come ride your bike in costume and share a fun time with your family…

L’événement CARNAVELO Tresserre a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR