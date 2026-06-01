Carnav’Jazz des animaux, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe

Carnav’Jazz des animaux Mercredi 17 juin, 18h00 Sainte-Barbe Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T18:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:00:00+02:00

Le mercredi 17 juin, les élèves de l’école du Void Régnier et de l’école de musique de Rambervillers vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Rambervillers pour une grande animation musicale !

Sainte-Barbe sainte-barbe 88700 Sainte-Barbe 88700 Vosges Grand Est

Rendez-vous à la salle des fêtes de Sainte-Barbe le 17 juin !

Région de Rambervillers